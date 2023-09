Socialtjänsten i Älvsbyn har haft stora brister de senaste åren. Kalla fakta har tidigare berättat om föräldrarna Erica och Jörgen som blev fråntagna sina tre barn under tre år.



Under omhändertagandet har kommunens handläggare brutit mot lagar, farit med osanning och haft stora kunskapsbrister, enligt en extern utredning.



Fem handläggare har stängts av och är under utredning. Kalla fakta har fått bekräftat att tre av handläggarna inte är behöriga att arbeta med den här typen av myndighetsutövning.



– De har inte socionomexamen eller likvärdig utbildning, säger Harriet Rickman som varit handläggarnas närmsta chef.



Rickman har varit tillförordnad chef sedan i våras. Hennes tillfälliga anställning har precis löpt ut. Hon berättar att hon redan när hon tillträdde såg brister och kunskapsluckor hos handläggarna.



Enligt Rickman har tre av handläggarna inte rätt utbildning, vilket enligt lag krävs för att ha behörighet att hantera myndighetsbeslut om barn, till exempel LVU-ärenden.



– Man behöver veta vad man håller på med när man hanterar sådana här ärenden. Vi inom socialtjänsten har inte bara en lag att förhålla oss till. Vi har en uppsjö av lagar som vi ska förhålla oss till parallellt. Det behöver man ha stor kunskap om, säger Harriet Rickman.

Tidigare chefen under utredning

Kalla fakta kan dessutom berätta att den tidigare chefen för individ och familjeomsorgen också utreds. Hon var chef under större delen av tiden som Ericas och Jörgens barn var omhändertagna.



Det är oklart om ens hon hade behörighet att hantera barnärenden, under tiden som hon var chef för individ- och familjeomsorgen.



Kalla fakta har sökt den tidigare chefen, som inte vill svara på några frågor.

Kommunchefen: Jag vet inte

Kommunchefen Anna Lindberg vill inte ställa upp på en fysisk intervju. Över telefon svarar hon att hon inte vet huruvida handläggarna haft behörighet eller inte.



– Jag vill först få ta del av den arbetsrättsliga utredningen. Jag kan inte svara på om de har haft kompetens eller inte, säger hon.