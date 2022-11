Det kan bli stora störningar i trafiken på flera håll i landet i dag på grund av kraftigt snöfall. SMHI har utfärdat sin näst skarpaste varning, orange, i delar av Götalands ostkust. I norra Kalmar läns kustland och delar av mellersta Kalmar län kan det komma uppåt 35 centimeter snö.



I Västervik, där det redan skett en del trafikolyckor i samband med snövädret, uppmanas folk att inte ge sig ut på vägarna i onödan.



– Behöver man inte ut och åka under den här helgen så tycker vi att man ska hålla sig inne, säger Joakim Jansson, räddningschef i Västerviks kommun.



Gula varningar finns även för Gotland, Öland, södra Skåne och delar av Götalands och Svealands kust då snöfall väntas röra sig in under lördagen eller in på söndagen. Även dessa väntas kunna orsaka trafikstörningar.



I spelaren ovan: Se bilderna på snön som fångats av Trafikverkets kameror i östra Småland.