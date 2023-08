Ture Sventon och jakten på Ungdomens källa utspelar sig på detektivbyrån i Lingonboda, men under resans gång tas tittarna på en jakt som leder Ture och Matilda Jansson till Amazonas, Rom och Hawaii. Den nya säsongen utgörs av 10 spänningsfyllda avsnitt och har premiär på C More i vinter och senare på TV4.



- Eftersom jag själv är något av en retronörd och bakåtsträvare så är det mig ett sant nöje att få gestalta Ture igen. Den första serien blev inte bara en succé hos tittarna utan även Tures rutiga kostym kom plötsligt på modet. Så nu är Ture plötsligt ”inne” hos modemaffian. Det bryr han sig naturligtvis inte om, men maffian vill han nog gärna sätta dit trots allt. Att rädda världen från ondska är en mycket svår match för Ture men att säga vad han egentligen känner för fröken Jansson är om möjligt ännu svårare. Ett äventyr utan kärlek är inget riktigt äventyr, säger Robert Gustafsson.



På Ture Sventon (Robert Gustafsson) och Matilda Janssons (Helena Bergström) detektivbyrå är tristessen stor. Ville Vessla (Johan Glans) är fängslad och numera en god medborgare enligt egen utsago. Ture och Matilda löser bara tråkiga fall, men när barnen Ylva (Lycke Martin) och Dante (John Österlund) kontaktar dem förändras allt. Barnens föräldrar har blivit kidnappade och Ture kastas in i ett nytt halsbrytande äventyr. Ylva och Dantes föräldrar är arkeologer och har funnit bevis på att Ungdomens källa existerar. Ture inser att ett vatten med kraft att föryngra människor inte får hamna i fel händer. I takt med att fallet med de kidnappade föräldrarna utvecklas inser våra hjältar att Ville Vessla kanske inte är så oskyldig som han påstår. En lång rad utmaningar och överraskningar väntar detektivbyrån i jakten på sanningen om Ungdomens källa.



- Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet blev en stor tittarsuccé och det var tidigt en självklarhet att vi skulle ge detektivbyrån en ny möjlighet att rädda världen med tittarna vid sin sida. Vi har en fantastisk uppsättning skådespelare med såväl nya som bekanta ansikten för stora och små i familjen. Jag är övertygad om att de kommer göra manusets hisnande äventyr rättvisa och skapa något fängslande för hela familjen, säger Lisa Dahlberg, exekutiv producent på TV4/C More.



I den kommande säsongens äventyr får tittarna återförenas med detektiverna Ture Sventon (Robert Gustafsson), Matilda Jansson (Helena Bergström) och deras ärkefiender, skurkarna Ville Vessla (Johan Glans), Joanna Silver (Maja Kin) och säpoagenten Pär (Björn Gustafsson). Nya för säsongen är Ylva (Lycke Martin) och Dante (John Österlund) som tillsammans med våra detektiver måste leta rätt på deras kidnappade föräldrar.

Ture Sventon och jakten på Ungdomens källa produceras av Helena Larand på Jarowskij för TV4 och C More. Lisa Dahlberg är exekutiv producent för projektet på TV4 och C More. Ola Norén och Roland Ulvselius är huvudförfattare av manus och säsongen regisseras av Gustaf Åkerblom.

Streama den första säsongen, Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet, på TV4 Play.

