På torsdagen kom beskedet att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, analyserar höjningen – och vad du som bolånetagare bör hålla koll på framöver.

Varför höjer Riksbanken räntan ännu en gång?



Därför att inflationen fortfarande är hög; i maj låg inflationen enligt måttet KPI på 9,7 procent. Det är mil från Riksbankens mål om en inflation på två procent. Trenden går visserligen åt rätt håll, med en inflationstakt som faller. Men det går uppenbarligen alldeles för långsamt för att Riksbanksdirektionen ska ha tålamodet att avvakta och invänta effekten av tidigare gjorda räntehöjningar.



Dessutom tuffar svensk ekonomi på i bra takt, vilket gör att direktionen känner sig komfortabel med att höja räntan igen utan att ekonomin körs i botten och arbetslösheten ökar.



Det spelar stor roll att andra centralbanker runt om i världen har höjt räntan mycket den senaste tiden. Riksbanken är ingen isolerad ö, utan är beroende av hur andra centralbanker agerar, inte minst eftersom kronan påverkas av den dynamiken.



Om Riksbanken höjer mindre än exempelvis den europeiska centralbanken, ECB, riskerar kronan att försvagas ännu mer. Det blir ett stort problem för Erik Thedéen, eftersom en svag krona gör det dyrare för oss att importera varor, vilket i sin tur spär på inflationen ännu mer. Därför handlar mycket om att försvara kronan.



När har de höjt klart?



Kampen mot inflationen är inte över. Även om mycket talar för en fallande inflation resten av året anses takten för långsam. Riksbanken kan därför komma att höja räntan igen vid räntemötet i september. Någonstans därefter bör räntetoppen vara nådd.



Men inkommande data lär avgöra, direktionen tycks agera mycket på siffror här och nu snarare än vad som väntas längre fram. Samtidigt spelar det som sagt stor roll vad andra centralbanker gör. Om ECB fortsätter att höja räntan ännu mer blir det svårare för Riksbanken att pausa.



Som bolånetagare gör man klokt i att åtminstone vara beredd på att det kommer mer efter dagens höjning.



När kommer bolåneräntorna falla igen?



Bankerna lär justera sina räntor i enlighet med dagens höjning, och ännu lite till om styrräntan höjs ytterligare. Det betyder att vi får förhandlade snitträntor på omkring 4,5 och upp mot 4,75-5 procent om Riksbanken höjer även i höst och bankerna behåller nuvarande marginaler.



Om vi antar att räntetoppen är nådd därefter bör man räkna med att bolåneräntorna ligger kvar på dessa nivåer under en tid. Riksbankens egen prognos visar på räntesänkningar först 2026. Även om det bara är en prognos, och mycket kan hända innan 2026, så gör man sig själv en tjänst om man som bolånetagare inte går runt och hoppas på låga räntor i närtid.



För att räntorna ska falla tillbaka före 2026 krävs att svensk ekonomi går in i en djupare lågkonjunktur än vad Riksbanken räknar med, och därför tvingas stimulera via en sänkt ränta.



Det bästa är att som bolånetagare försöka göra det bästa av situationen. Bankerna är mer förhandlingsvilliga än på flera år, eftersom utlåningsvolymerna sjunker och de måste slåss för att behålla och attrahera nya kunder. Utnyttja det.



Tänk också på att de bundna bolåneräntorna mer påverkas av vad den amerikanska centralbanken gör, och där ligger man före i inflationsbekämpningen och kan komma att sänka räntan tidigare. De bundna bolåneräntorna bör därför komma att falla före de rörliga.