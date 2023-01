Pojke hittad död i bostad – man gripen för mord

Ett barn under 15 år hittades under söndagskvällen död i en bostad i Luleå. En person har gripits misstänkt för mord. Larm inkom vid 18-tiden på kvällen och polisen är väldigt förtegen kring omständigheterna.



– Jag kan tyvärr inte säga mer än att det rör sig om en person under 15 år och ärendet rubriceras som mord, säger Björn Pettersson, befäl vid polisregion Nord.

Åklagarmyndighetens presstjänst uppger att det rör sig om en pojke och att den gripne i fråga är en man. Polisen har under kvällen knackat dörr och hållit förhör och kriminaltekniker har gjort en brottsplatsundersökning.

