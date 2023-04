På sociala medier sprids klipp som visar ukrainska soldater som fått sina huvuden avhuggna.

Den ukrainska regeringen rasar nu mot videorna och kräver att Ryssland står till svars.

– Vi glömmer ingenting, säger president Volodymyr Zelenskyj.

Den senaste veckan har två videor som visar ukrainska soldater med avhuggna huvuden spridits på sociala medier, rapporterar CNN och tankesmedjan ISW. Den första videon publicerades på en pro-rysk sociala medier-kanal den 8 april och ska enligt CNN vara filmad av soldater i Wagnergruppen.

Videon visar två döda soldater i närheten av ett totalförstört krigsfordon. Soldaterna saknar både huvuden och händer.

”De dödade dem. Någon gick fram till dem. De kom fram till dem och högg av dem huvudet” hörs en röst säga i klippet, enligt kanalen.

Det är oklart när den andra videon som spridits ska ha filmats. CNN uppmärksammar att den lär ha filmats under sommaren, på grund av vädret i videon. Videon visar en rysk soldat som skär huvudet av en ukrainsk soldat.

Presidenten: ”Bestar”

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, skriver i sin rapport om kriget i Ukraina att ”Wagnerstyrkorna fortsätter enligt uppgifter att begå krigsbrott genom att halshugga ukrainska soldater i Bakhmut”.

Personer ur den ukrainska regeringen har reagerat starkt på videorna. Under onsdagsförmiddagen publicerade presidenten Volodymyr Zelenskyj ett tal på sociala medier där han fördömer de ryska handlingarna.

– Det finns något som ingen i världen kan ignorera. Hur enkelt dessa bestar dödar, säger han.

Han uppmanar också världsledare att gå hårdare åt Ryssland.

– Vi glömmer ingenting. Vi kommer inte heller att glömma morden. Ingen kommer förstå om inte världsledare reagerar, säger han i videon.

Även Zelenskyjs stabschef har reagerat på videorna av de halshuggna ukrainska soldaterna. På Twitter skriver han att Ryssland kommer få stå till svars för sina handlingar.