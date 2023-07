Hundratals brandmän arbetar just nu med att släcka flera skogsbränder i närheten av Aten i södra Grekland. Den första branden startade i Kouvaras, som ligger några mil söder om huvudstaden, under morgonen.

– Det är en svår brand, vindarna är riktigt starka, säger räddningstjänstens talesperson Yannis Artipios enligt nyhetsbyrån AFP.

En man har gripits misstänkt för att ha startat branden, enligt räddningstjänsten.

Tidigare under dagen uppmanade grekiska myndigheter ett antal orter vid kusten att genomföra evakueringar som en försiktighetsåtgärd.

Barn evakueras

Samtidigt rasar en skogsbrand i närheten av staden Loutraki, som ligger väster om Aten. Stadens borgmästare, Giorgos Gkionis, säger att man genomfört evakueringar.

– Vi har räddat 1 200 barn som befann sig på sommarläger, säger han till grekisk tv.

Tidigare under dagen höll räddningstjänsten en presskonferens med anledning av skogsbränderna. Hundratals brandmän arbetar med att släcka bränderna och i luften har både flygplan och helikoptrar kallats in för att hjälpa till att få lågorna under kontroll.

Den grekiska tidningen Ta Nea rapporterar att trafiken i huvudstaden har påverkats kraftigt under dagen på grund av avspärrningar som införts till följd av bränderna.

Flera hus och bilar ska ha fattat eld på olika platser vid kusterna, enligt tidningen. Ingen ska ha kommit till skada i samband med bränderna.

Över 40 grader varmt

Grekland, tillsammans med bland annat Spanien och Italien, har den senaste veckan drabbats av en värmebölja. Temperaturerna i landet har nått 44 grader. Akropolis, en av landets främsta turistattraktioner, tvingades stänga som en säkerhetsåtgärd i hettan.

Enligt landets nationella vädertjänst väntas värmeböljan fortsätta under veckan.

– De förväntade väderförhållandena kommer att vara särskilt svåra och gynna skogsbränder, säger Yannis Artipios.