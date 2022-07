En av Robinsons mest välkända programledare gör comeback, 20 år efter "Best of"-säsongen 2003. För några månader sedan kunde Nyhetsmorgon avslöja att Petra Malm skulle kliva in som programledare för Robinson och hon har precis spelat in höstens säsong.

"Smickrande"

Nu har Malm valt att inte spela in vårens säsong då man är borta från familjen en längre tid. Då rycker Anders Lundin in.

– Det känns lustigt, spännande och smickrande, säger han i Nyhetsmorgon.

