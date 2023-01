Utan att veta om det råkade Daniel Rämsell av misstag bjuda in 27 000 personer till två olika chattgrupper. Han är moderator för Facebookgruppen Norrtälje vad händer på byn och skulle egentligen bjuda in till event. Han insåg inte att det blivit fel förrän det började trilla in massor av arga meddelanden.

– Det började plinga till utav bara helvete. Ni kan ju tänka er vad som händer när 27 000 personer blir inbjudna till en chatt och börjar skriva. Någon skrev att de inte kunde sova på hela natten på grund av att de fick notiser, säger han.

Han säger att det var första och troligtvis sista gången han fick i uppdrag att utföra något tekniskt.

– Jag ska nog hålla vantarna borta från teknik.

