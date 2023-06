I skrymslen och vrår, i luftintag och på motorblock smugglas narkotika in i Sverige. Tullverket märkte en ökning av beslagen under pandemin, när fler bussar och lastbilar kontrollerades. Nu startar en ny internutbildning som lär ut smugglarnas knep.

– Det är ett katt- och råttaspel, säger tulltjänstemannen Kenny Svensson.

I Malmö har tullpersonal samlats de senaste dagarna för att lära ut och lära sig av varandra om hur smugglingen ser ut i den tunga trafiken, som bussar och lastbilar.

– Ju mer kunskap vi har, desto mer kan vi hitta. Det är ett katt- och råttaspel det här, de som smugglar är smarta. Vi är oftast tvåa på bollen. Nu försöker vi höja vår kompetens för att utveckla vårt arbete, säger Kenny Svensson, tulltjänsteman i Helsingborg.

Fokuset på den tunga trafiken kan vara berättigat om man ser till hur narkotika smugglas in i Sverige. Redan 2021 larmade polisen om att merparten av narkotikan i Sverige smugglas in via godstrafik på Öresundsbron. Men smuggelrutterna är flera, som TV4 Nyheterna tidigare rapporterat om, har tullen bara i år gjort beslag på över 800 kilo kokain i Helsingborgs hamn.

Risk för nya gömmor med ny teknik

I takt med att tekniken utvecklas kommer nya fordon med el- eller gasdrift. Teknikens framsteg kan också innebära nya gömställen för smugglare.

– Utvecklingen går ju framåt och det gäller ju att vi följer med. I dag har vi gasdrift och eldrift som tar över marknaden. Det medför risker för oss, men också nya gömmor, modus och trender. Där vill vi följa med, säger Joakim Olsson, gruppchef på Tullverket i Göteborg.

Tullens personal som samlats i Malmö kommer från flera olika delar av landet och nu är tanken att de ska sprida vidare den kunskap de fått. I längden är förhoppningen att det ska leda till fler beslag.

– Tanken är att vi ska fortsätta. Jag tar med mig konceptet till Göteborg, och en kollega från Stockholm gör samma sak, säger Joakim Olsson.