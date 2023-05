Vladimir Putin försöker tona ner attackerna mot Rysslands huvudstad.

Presidenten är tvingad till detta då han har ”begränsade möjligheter att hämnas”.

Det skriver den amerikanska tankesmedjan ISW i sin senaste rapport.

Tidigt på tisdagsmorgonen attackerade drönare två flerfamiljshus i Moskva, i en attack som Ryssland hävdar att Ukraina ligger bakom.

På natten till onsdagen exploderade det på nytt på rysk mark, denna gång i en oljetank på ett raffinaderi i Krasnodarregionen. Ryssland anklagar på nytt Ukraina.

Samtidigt försöker Putin få det att se ut som att Ukraina har svarat på ryska attacker som utförts i närtid – eftersom han därmed kan motivera en passivitet. Putin kan på så sätt få det att se ut att Ryssland ”redan har hämnats”, skriver Washingtonbaserade Institute for the study of war.

Vill provocera fram svar

Enligt den ryska presidenten försöker Ukraina provocera fram ett svar och få Ryssland att ”spegla” deras handlingar, visar rapporten, där man också lyfter fram teorin om varför Putin agerar så:

”Han gör det för att undvika att avslöja de begränsade möjligheter han har att hämnas mot Ukraina”.

På tisdagen skrev ryska utrikesdepartementet att ”Kievregimen utfört en terrorattack med obemannade luftfarkoster mot mål i staden Moskva", enligt lokala medier.

3:13 Analys: Drönarna i Moskva för klena – kan inte ha flugit från Ukraina

Terror istället för krigsattack

Att Ryssland kallar attackerna för ”terrorism” går helt i linje med hur Kreml brukar uttrycka sig, menar överstelöjtnant Joakim Paasikivi.

– Genom att kalla det för terrorism slipper man från rysk sida göra större militära åtgärder, som ställer krav på mobilisering och annat. När man kallar det för terrorism så behöver man inte göra något som man inte vill, det blir en polisiär fråga och man kan gradera sitt svar, säger han till TV4 Nyheterna.

Ukraina har inte tagit på sig attackerna i Ryssland.