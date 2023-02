Beyoncé har skrivit historia som den mest prisade artisten vid nattens Grammygala. Visst blågult firande har det också blivit – men Abba blev utan statyett.

Med årets nio nomineringar hade Beyoncé redan inför årets Grammygala skrivit historia som den mest nominerade artisten vid sidan av sin make Jay-Z. Beyoncé tog två priser under förgalan och prisades även tidigt under huvudgalan med priset för bästa r'n'b-sång för "Cuff it", samt bästa album inom dance/electronic. Därmed har hon totalt kammat hem 32 statyetter.

Sverige representerades framför allt av Abba i år. Men den svenska kvartetten fick inte någon statyett. Lizzo tog priset för årets skiva för singeln "About damn time" framför Abbas "Don't shut me down", och årets album respektive popalbum gick till Harry Styles för "Harry’s house".

Saxofonisten, klarinettisten och flöjtisten Magnus Lindgren fick däremot pris för bästa arrangemang i en instrumental produktion för "Scrapple from the apple" med John Beasley och SWR Big Band.

