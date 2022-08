Bensinpriset nu under 20 kronor – lägsta på fem månader

19:98 kronor – så mycket är nu riktpriset på en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer. Det är en sänkning med 95 öre. Senaste gången priset var under 20 kronor var för fem månader sen, kort efter Rysslands invasion av Ukraina som fick bränslepriserna att skena. Högstanivån för bensin var den 8 juni, då en liter kostade 24:18 kronor.



Även priset för diesel sänks nu med 85 öre och en liter kostar nu 23:76 kronor. Där var högstanivån redan den 9 mars, då en liter kostade 28:22 kronor.



För biobränsle (HVO100) blir det samtidigt en sänkning med 85 öre till 29:52 kronor per liter, medan priset på etanol (E85) sänks 45 öre till 17:92 kronor per liter.



I klippet ovan: Råvaruanalytiker Christian Kopfer om utvecklingen