Drottning Elizabeth II dog under torsdagen vid 96 års ålder på slottet Balmoral i Skottland. På fredagen hyllades hon stort i det brittiska parlamentet av Liz Truss, som är den 15:e premiärminister som drottning Elizabeth svurit in under sin tid på tronen.

– Drottning Elizabeth II var en av de bästa ledarna världen någonsin har sett. Hon var grunden moderna Storbritannien är byggd på, säger Truss.

Sedan länge finns en detaljerad plan för tiden efter drottning Elizabeths död. Drottningen begravs vid en statsbegravning i Westminster Abbey, som väntas hållas måndagen den 19 september (datum ännu ej bekräftat).

Se premiärministerns tal i spelaren ovan.