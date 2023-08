Enligt Madeleine Westin fanns det alltså förutsättningar för att det skulle bli en varm sommar, något som de stora väderinstituten kommunicerade trots vissa osäkerheter i prognoserna.

– Det fanns osäkerhet i modellerna, men förutsättningarna fanns både hur det såg ut här hemma i Sverige och i Europa och världen.

Men på grund av lokala väderfenomen blev det alltså inte som hon hade förutspått.

– Det var olika lokala fenomen som gjorde att maj och juni blev värre än 2018 när det gäller torkan, men vi fick inte de höga temperaturerna som vi hade 2018. I juli låg ett högtryck över brittiska öarna som föll sönder, och det i sig öppnade upp för att lågtrycken kunde röra sig in över oss från Atlanten, säger hon.

Många frågar vad som hände med värmen

Sommaren som nu passerat blev alltså en besvikelse för många. Under de senaste veckorna är det flera som har konfronterat Madeleine Westin och ställt frågor om var värmen och solen egentligen tog vägen – och hon förstår att många känner sig snopna.

– När det berör en känslomässigt blir man ju besviken – om man lagt sin semester och så blev det regn som vi har haft. Men det finns också de som säger att det blev en katastrof, de åkte till Spanien och fick den tredje värmeböljan över sig, säger hon.

Högtryck väntas i söder senare i veckan

I Gävleborgs län och Gavleån är det fortsatt röd varning för höga vattenflöden där det också väntas komma regn under onsdagen. Men från och med i morgon kommer regnområdet, som under tisdagen väntas leta sig in över Sverige söderifrån, att röra sig norrut.

Och högtrycket – som många väntat på – väntas komma till södra Sverige på torsdag.

– Regnet mattas av mot torsdagen och det ser ut att komma ett högtryck. Men i norra Sverige ser det fortsatt ut att bli en del moln och regnskurar, meddelade TV4 Nyheternas meteorolog Carolina Andersson på måndagen.