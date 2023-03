Så kan du se Oscarsgalan 2023 i TV4 och TV4 Play

Natten till måndagen den 13 mars och direktsänt från Hollywood går årets Oscarsgala av stapeln med Jimmy Kimmel som programledare. Bland nomineringarna finns svenskarna Ruben Östlunds tre nomineringar för sin film Triangle of Sadness och Ludwig Göransson för bästa originallåt Lift Me Up som kommer framföras av Rihanna live på galan. Pär Lernström leder tittarna genom TV4:s sändning och Parisa Amiri är på plats på röda mattan i Los Angeles.

- Årets Oscars ser jag extra mycket fram emot, då hela fyra nomineringar kan ge svensk vinst. Så häng med direkt från röda mattan när jag guidar tittarna genom ett rikt filmår och träffar några av de största talangerna i Hollywood, säger Parisa Amiri.



Så sänds Oscarsgalan 2023 på TV4

Oscarsgalan 2023 sänds den 12 mars på TV4 Play från klockan 23:00 och på TV4 från klockan 00:00 natten till måndagen. Redan klockan 21:30 kan tittarna följa förgalans stream på TV4 Play.

Sändningstider Oscarsgalan 2023 på TV4 och TV4 Play:

21:30–23:00 Förgala till Oscarsgalan (TV4 Play-exklusiv stream)

23:00–01:00 Oscarsgalan – röda mattan (00:00 startar sändningen i TV4)

01:00–04:30 Galan i TV4, C More och TV4 Play

Pär Lernström intervjuar Kevin Costner Foto: Jonathan Nordin/TV4