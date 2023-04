Onsdag den 3 maj hålls den 40:e upplagan av Grammis på Annexet i Stockholm.

Zara Larsson debuterade 2013 med hitsingeln "Uncover". Låten blev snabbt etta på Sverigetopplistan och nådde även topp-tio på flera europeiska listor. Sedan dess har hon blivit en av Sveriges största popstjärnor med stor internationell framgång. Zara Larsson har även gjort flera samarbeten med artister som MNEK, Kygo och David Guetta. På Grammis 2018 tog Zara Larsson hem priserna för Årets artist, Årets låt och Årets album.



First Aid Kit är den svenska folkpopduon, med systrarna Johanna Söderberg och Klara Söderberg, som debuterade 2008 med EP:n “Drunken Trees”. Deras andra album “The Lion’s Roar” från 2012 mottogs med stor framgång över hela världen och samma år vann de priser i Grammis-kategorierna Årets album, Årets pop, Årets artist och Årets kompositör. I år är First Aid Kit Grammis-nominerade i kategorierna Årets alternativa pop och Årets kompositör.



Jonathan Johansson slog igenom 2008 med singeln och debutalbumet “En hand i himlen”. Sedan dess har han släppt de hyllade albumen “Klagomuren” (2011) och “Lebensraum!” (2015). I år är Jonathan Johansson Grammis-nominerad i kategorierna Årets album, Årets artist och Årets textförfattare med albumet “Om Vi Får Leva”.



Under galan kommer rapparen STOR att göra ett exklusivt framträdande med vissångerskan Moonica Mac. STOR, som egentligen heter Ulises Infante Azocar, debuterade 2009 med debutalbumet “Nya skolans ledare” och blev snabbt en av Sveriges mest populära rappare. STOR har samarbetat med artister som Seinabo Sey, Teddybears och Linda Pira. År 2014 vann STOR en Grammis i kategorin Årets hiphop/soul.



Moonica Mac debuterade 2017 och efter flera singelsläpp albumdebuterade hon 2019 med “Stark & Sårbar”. Hennes stora hit “Till slutet av augusti” tog Sverige med storm. Tillsammans med Benjamin Ingrosso släppte hon 2021 singeln “Det stora röda huset” och medverkade i den tolfte säsongen av underhållningsprogrammet Så mycket bättre på TV4. I år är Moonica Mac Grammis-nominerad i kategorin Årets visa/singer-songwriter.



Johnossi är en svensk rockduo bestående av John Engelbert och Oskar Bonde. Bandet gjorde sin första turné som förband till Soundtrack of Our Lives redan 2004 och har sen dess tagit sin enorma scen-energi och högoktaniga liveshow världen runt. 2006 släppte de sin debutskiva och 2011 vann de en Grammis i kategorin Årets grupp. I år släppte de sitt sjunde album “Mad Gone Wild” och spelade på flera svenska festivaler, Kalas-turnén samt på en lång Europaturné i somras. Johnossi är Grammis-nominerade med sitt album i kategorin Årets rock.



Världar som krockar, motsatser och paradoxer. Det mest organiska och det högst teknologiska. På Grammisgalan premiärspelar Orphée Noah sin kommande debutsingel ”Attack On Us”. ”Attack On Us”, är en tröstande varning och en första inblick i Orphée Noahs romantiskt dystopiska värld. Välkommen.



BELL, Cornelia Jakobs och Olivia Lobato - samtliga Grammis-nominerade i kategorin Årets nykomling, kommer tillsammans uppträda med ett exklusivt medley där de tolkar tidigare Grammis-nominerade i kategorin Årets nykomling. De exklusiva låttolkningarna är inspelade i Spotify-studion och släpps på Spotify den 28 april. BELL tolkar “Genom Eld” av Oskar Linnros, vinnare av Årets Nykomling 2011, Cornelia Jakobs tolkar The Arks “It Takes a Fool to Remain Sane”, nominerad till Årets Nykomling 2001 och Olivia Lobato tolkar “Måndagsbarn” av Veronica Maggio, vinnare av Årets Nykomling 2007.



BELL är stjärnskottet Bell Mothander, 23 år, även känd som ”Alla hatar Bell” på Tiktok, som slog igenom med singeln “BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG”. Hon följde upp med singeln “MISSFÖRSTÅTT”, en låt som gjort succé på TikTok och som gått viral med över 16.000 creations och har idag över 11 miljoner spelningar på Spotify.



Cornelia Jakobs, artist och låtskrivare som tog Sverige med storm när hon vann Melodifestivalen 2022 med “Hold Me Closer”. I Eurovision Song Contest 2022 slutade hon på en fjärde plats. Utöver Årets nykomling, är Cornelia i år Grammis-nominerad i kategorin Årets låt med “Hold Me Closer”.



Olivia Lobato är 19 år gammal och uppväxt i Stockholm och gjorde sig först känd på TikTok där hon gjorde covers av stora poplåtar. I maj 2021 debuterade hon med sin första singel “Syrener” som har över 32 miljoner streams på Spotify. Tidigare i år släppte hon sin debut-EP ”Det mesta regnar bort”. I sommar väntar en spelning på musikfestivalen Lollapalooza i Stockholm.

Grammis sänds på TV4 Play och Sjuan onsdag 3 maj klockan 20:00-22:00.