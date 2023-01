Onsdagen och torsdagen ser ut att bjuda på rejält snöoväder. SMHI varnar för kraftigt snöfall och vind i Svealand och Götaland.



En orange varning för vind i kombination med snöfall har utfärdats i norra Götaland. Gula varningar gäller även för norra Bohuslän, södra Svealand, delar av Västra Götalands län och inre Småland.

I Jönköpingstrakten har e n del av kollektivtrafiken ställts in eftersom det finns risk för fallande träd på spåren. Bussarna kommer köra, men det finns risk för att de inte kommer hålla tidtabellen.

– Har man möjlighet att jobba hemma bör man göra det. Vi uppmanar inte alla att stanna hemma, men var vaksam och ta det lugnt, säger Fredrik Björnberg, vakthavande räddningschef i Jönköpings län, till TV4 Nyheterna.



Nederbörden väntas dra in över Västkusten från Danmark och sedan pågå under hela onsdagen och in på torsdagen.

I norra Götaland, där orange varning råder, väntas 15–30 centimeter snö. SMHI varnar för att det kan blir mycket begränsad framkomlighet på vägar på grund av halka, snömodd och dåligt sikt. Det är även sannolikt att det blir elbortfall i områden med luftburna ledningar, vilket också påverkar mobilnät.

– Det är ett osäkert läge, så uppmaningen till alla är att följa rapporteringen och behöver man ge sig ut i trafiken ska man ta till goda marginaler. Ta det väldigt lugnt. Man kan också ha med sig något extra varmt och något att äta och dricka om man blir stående en längre tid i en kö eller liknande, säger Fredrik Björnberg.



