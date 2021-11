I programmet får drivna entreprenörer tävla i att finslipa sina affärsstrategier under ledning av en framgångsrik företagsledare. I USA förknippas programmet med Donald Trump men The Apprentice är en stor internationell framgång som finns i många länder och olika versioner. För första gången kommer nu The Apprentice till Sverige och TV4. Här får vi se företagsledaren och entreprenören Gunilla von Platen leda programmet.