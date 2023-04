Elin satt naken i en bur – i tre dagar

Naken, ensam och inlåst i en bur i tre dagar.

Det var receptet för Elin Skarins föreställning Skådis i bur.

– Det är intressant att den här nakenheten väcker så mycket känslor hos folk. Men i själva verket har det mer varit en avsexualisering av kvinnokroppen, säger hon.

Skådespelaren Elin Skarin har suttit naken i en bur på Konstnärs scen i Stockholm som en del av föreställningen Skådis i bur. Hon hade varken med sig kläder eller mat in i buren. Det som fanns att tillgå var en campingtoalett, ett duschdraperi, toalettpapper och mikrofon.

– Det är intressant att den här nakenheten plockas fram så mycket. Att det väcker så mycket känslor hos folk. Men i själva verket har det mer varit en avsexualisering av kvinnokroppen, att jag är ett djur och en skådis och en människa.

– Det har varit jätteomtumlande och kul på massa sätt. Det har varit väldigt mycket mer kollektivt än vad det låter som. Publiken har varit närvarande och kommit med förslag, säger Elin Skarin.

Föreställningen var öppen mellan klockan 9-22 och livesändes även på en tv ut mot gatan på natten, så man har kunnat följa Elin dygnet runt. De som besökte föreställningen kunde slussa in föremål, som till exempel mat eller kläder.

– Det har tagits emot väldigt väldigt bra. Det har kommit publik som inte alls är teaterpublik som bara gått förbi och kommit in en stund och så har de kommit tillbaka 4-5 gånger. Det känns som att det har blivit en konstnärlig gemensam meditation över vår tid.

Kan du ge några exempel på vad folk har skickat in?

– Det har kommit in massa kostym som jag har använt. Det har varit allt möjligt, texter de har skrivit. Nån har skickat in kvitton och någon har skickat in en morgonrock.

