SAS befinner sig i en extremt pressad situation. I veckan redovisade flygbolaget en förlust på 1,6 miljarder – och flera tusen resor kommer ställas in. Svenska staten har också gett besked om att man inte går in med mer pengar. Enligt flygexperten Hans Kjäll är det ”väldigt skakigt” för bolaget just nu – och det är osäkert om det går att rädda.



– De har blivit nekade de 7,5 miljarder som de vill ha för att fortsätta sin verksamhet. De är alltså ute på den fria marknaden kan man säga. Det är väldigt, väldigt osäkert.



Vad innebär situationen för resenärer?



– Det är ytterst osäkert att beställa biljett, säger Hans Kjäll.



Se vad flygexperten säger om hoppet att Danmark kan rädda SAS, i spelaren ovan.