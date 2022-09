Efter beskedet att drottning Elizabeth har gått bort är Storbritannien i sorg. Begravningen av drottningen sker tio dagar efter hennes död.



Landssorg har utlysts av nye kungen Charles III, den ska pågå i sju dagar efter begravningen.



– Det var otroligt mycket känslor när beskedet kom. Det var väntat, men samtidigt oväntat, det gick så snabbt på slutet, säger Johan T Lindwall, chefredaktör Svensk Damtidning.



Även James Savage, grundare av The Local, håller med:



– Det kändes overkligt. Hon har varit en del av den brittiska självidentiteten i 70 år, och den har blivit viktigast ju äldre hon blivit, säger James Savage, grundare The Local.



Hon är den fjärde längst regerande monarken i världen och har följt 15 premiärministrar.



Under fredagen återvände kung Charles III till London, tillsammans med drottninggemål Camilla. På vägen mot Buckingham palace stannade bilen och kungaparet gick ut för att möta folket.



