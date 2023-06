Ukraina kan tillfälligt ha pausat sin motoffensiv, skriver ISW i sin senaste uppdatering.

Joakim Paasikivi hävdar att tankesmedjan gjort en ”märklig tolkning” – och säger att det är för tidigt att dra några slutsatser.

Det som står klart är att förlusterna hittills varit stora.

The Wall Street Journal rapporterar att Ukraina till stor del har pausat den pågående motoffensiven mot Ryssland, i ett försök att ompröva sin taktik.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, har kommit till samma slutsats. De skriver att tidningens rapporter överensstämmer med tankesmedjans egna observationer av ”omfattningen och tillvägagångssättet för lokala ukrainska motattacker i södra och östra delarna av Ukraina”.

Paasikivis analys

Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, är överraskad av den ansedda tankesmedjans slutsatser.

– Jag tror att det är tidigt att dra några slutsatser om stora förändringar i den ukrainska offensiven, säger Joakim Paasikivi.

– Jag tycker att slutsatsen låter överraskande men samtidigt sker alltid det en kontinuerlig översyn av planerna för striden och de revideras kontinuerligt för att uppnå bästa resultat, fortsätter han.

1:08 Paasikivi om motoffensivens framgångar: ”Här går ukrainarna framåt”

I sin uppdatering hänvisar ISW till ett uttalande från Margo Grosberg, chef för det estniska försvarets underrättelsetjänst, som säger att ”vi inte kommer att se en offensiv de närmaste sju dagarna”.

Stora förlust – på båda sidor

Joakim Paasikivi anser att tankesmedjan gjort en ”märklig tolkning”.

– ISW har gått på en källa där han säger att Ukraina fortsätter en vecka till som nu med spaningsanfall etcetera och att den stora framryckningen kommer sen.

Den ukrainska motoffensiven har pågått i över en vecka och det framstår som tydligt, även om inga officiella siffror presenterats, att båda sidor lider av stora förluster.

På söndagen skrev det brittiska försvarsdepartementet att de ryska förlusterna tros vara de största sedan striden om Bachmut nådde sin kulmen i mars.

Paasikivi tror att offensiven kommer att hålla på under resten av året.