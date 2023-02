22 maj 2022 spelade Zlatan 18 minuter när Milan säkrade Scudetton borta mot Sassuolo. Sedan dess har svensken gått igenom en omfattande knäoperation och rehabliterat sig.

263 dagar efter Sassuolo-matchen är Ibrahimovic tillbaka i en matchtrupp.

Milan ställs mot Torino hemma på San Siro under fredagskvällen. Då är Zlatan Ibrahimovic med i truppen.

- Ibrahimovic kommer vara med oss imorgon, han är en motivator och en viktig spelare, säger Pioli enligt italienska medier och fortsätter:

- Han mår mycket bättre. Jag hoppas han fortfarande kan vara en fantastisk spelare. Imorgon kommer han vara med på bänken.

Skulle Zlatan Ibrahimovic bli målskytt blir han Serie A:s äldsta målskytt genom tiderna. Det rekordet har för närvarande Alessandro Costacurta med 41 år och 25 dagar.

Milan är just nu inne i en kris med fyra raka förluster och senast föll man i derbyt mot Inter. I tabellen sladdar den regerande mästaren och är just nu i ett läge där man får fokusera på att jaga Champions League-platserna. Upp till Napoli som leder har Milan 18 poäng. Till Lazio på fjärdeplatsen är det en poäng upp.

Skulle Zlatan Ibrahimovic bli helt frisk från skadan är spel i landslaget aktuellt igen. Janne Andersson har tidigare uttalat sig till Fotbollskanalen kring samtalen han för med anfallsveteranen.

- Signalerna är alltid positiva. Han gillar Sverige och vill alltid representera Sverige. Nu pratade vi inte de termerna, utan nu handlar det om att han ska bli frisk. Om han blir vi frisk får vi se det då

Milan-Torino sänds på C More Fotboll och C More, avspark imorgon 20.45.