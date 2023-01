”Jurist” lurade 96-årig kvinna – ”Tonvis av anmälningar”

Finbesök i Nyhetsmorgon när självaste ponnyn Donny och Per Skoglund. Donny är travskolehäst på Solvalla och Per Skoglund säger att han är ”sjukt bekväm” med att vara i studion. På onsdagar framöver kommer Per gästa Nyhetsmorgon och prata om hästar. Missa inte quizet som Per gjort till Rania och Anders.

Läs mer