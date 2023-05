Viktor Norén överraskar sin bästa vän Farao i programmet Bröderna Noréns underbara resa – med en nyskriven låt.

Låten är baserad på systrarna Graafs låt ”You got what I want” – och även systrarna är med på överraskningen.

– Låten är världens finaste kärleksförklaring, säger Hanna Graaf.

I programmet Bröderna Noréns underbara resa reser artisterna och bröderna Viktor och Gustaf runt i Sverige för att hitta okända musikaliska genier ute i landet samt hitta inspiration för att skriva låtar. Allt ska resultera i en skiva.

När de befinner sig i Stockholm möter de Viktors barndomsvän Farao, som hade en stor betydelse för honom som barn. När Viktor under tonåren började spela gitarr bytte han stil – från hiphop till mer estetiskt – och det var då mobbingen började.

Första gången de möttes var när Viktor blev intryckt mot väggen av mobbarna, då kom Farao in genom dörrarna på skolan.

– Du kom in i full drag och direkt kunde jag sträcka på mig, berättar Viktor för sin vän i programmet.

De blev vänner direkt och Faraos självförtroende och stöd blev räddningen för Viktor. Därför beslutar sig Gustaf och Viktor i hemlighet för att göra en låt till honom. Faraos största idoler som ung var Systrarna Hannah och Magdalena Graaf och favoritlåten var ”You got what I want”. Därför ska bröderna tolka just den låten.

2:37 I spelaren ovan berättar Viktor om första mötet med sin bästa vän.

Får systrarna Graafs välsignelse

I programmet bjuder de in systrarna Hannah och Magdalena Graaf till sin studio för att få deras välsignelse. Och efter att de spelat upp sin tolkning av låten blir systrarna helt tagna.

– Det är den finaste låten jag hört i hela mitt liv, säger Magdalena och Hannah instämmer:

– Vidunderligt vackert. Jag får gåshud på hela kroppen. Det är det finaste jag hört, säger hon och fortsätter:

– Det är världens finaste kärleksförklaring.

Bästa vännen överraskas

Systrarna går med på att vara en del av överraskningen. Viktor bjuder in Farao till en studio där bröderna står redo med en liten orkester, från Borlänge musikskola, samt Magdalena och Hannah. Farao har ingen aning om vad som väntar.

– Jag har inte varit så här rädd i hela mitt liv, säger han i programmet och erkänner att han hatar överraskningar.

Chocken är total när han går in i rummet och ser vilka som är där. Och när han ser sina barndomsidoler, systrarna Graaf, blir han lyrisk.

– Det är få som fattar hur stort det här är, på riktigt!

6:41 Se när Viktor och Gustaf överraskar Farao med sin låt i spelaren ovan.

Kan inte hålla tillbaka tårarna

När bröderna Norén sjunger den nyskrivna låten ”Du och jag” för Farao kan han inte hålla tillbaka tårarna och tröstas av Graaf-systrarna. När låten är slut är han först helt mållös.

– Det är det finaste jag varit med om i hela mitt liv, säger han när han hämtat sig.

Han berättar att alla hans minnen med Viktor och deras vänskap spelades upp i hans huvud under låten. Låten kändes rakt in i hjärtat, säger han.

– Jag önskar att alla människor skulle bli hyllade på det här sättet och få den här översvallande kärleken.