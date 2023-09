Efter att världsstjärnan Taylor Swift och Travis Kelce följts av ett dejtingrykte under ett par månader dök världsstjärnan i söndags upp på en amerikansk fotbollsmatch där Kelce spelade. Nu har försäljningen av hans matchtröja skjutit i höjden.

Taylor Swift, en av världens hetaste artister just nu, ryktas dejta den amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce. Ryktet har pågått under ett par månader men fick ordentlig fart när Taylor Swift under söndagen besökte Kansas City Chief’s match mot Chicago Bears på Arrowhead Stadium i Kansas City. Världsstjärnans sällskap till matchen var dessutom ingen mindre än Travis Kelce’s mamma Donna. Besöket har fått internet att svälla över av spekulationer och har dessutom gjort att fler fått upp ögonen för amerikansk fotbollsspelaren.

– Det blir stort, hon har verkligen satt Travis Kelce på världskartan, det är en kul utveckling, säger swiftien Farzaneh Damani i Efter fem.

Försäljningen av matchtröjan har skjutit i höjden

Efter att den 12-faldiga Grammy-vinnaren dök upp på matchen ska även merchandise-försäljningen för Travis Kelce ha fått sig ett uppsving och nu talar man om Taylor Swift-effekten. Tröjförsäljningen av hans matchtröja, nummer 87, har skjutit i höjden. 400% procent steg försäljningen med har en talesperson för tröjförsäljningen uppgett till The Associated Press och den blev en av de 5 mest sålda matchtröjorna i NFL under söndagen. Huruvida alla swiftie’s nu kommer springa och köpa matchtröjan är oklart.

– Det finns säkert swiftie’s som är fans av amerikansk fotboll som kommer göra det, säger Farzaneh Damani och fortsätter:

– Men jag som inte har någon aning om amerikansk fotboll kommer inte göra det.

Lämnade arenan sida vid sida

Taylor Swift har sällan velat tala om sitt privatliv och när matchen var över ville inte heller Travis Kelce svara på några frågor från pressen men tillsammans sågs dem lämna arenan sida vid sida.