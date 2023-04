Därför är svenska kronan så svag: ”En dubbel käftsmäll”

Stigande inflation, höga räntor och en svag krona.

Den svenska ekonomin går dåligt, men vad beror det ekonomiska läget egentligen på? Ekonomiprofessor Micael Dahlen reder ut det hela i Nyhetsmorgon.

Den senaste tiden har präglats av prat om inflation och dyrare priser på både el och mat. En av anledningarna till detta är att kronan är svag. Men vad betyder det egentligen? Svaret beror delvis på att vi har en flytande växelkurs, förklarar ekonomiprofessor Micael Dahlen.

–Den enkla och jobbiga förklaringen är att den är så svag för att den kan vara det. Den flytande växelkursen gör att den kan gå upp, eller som nu; gå ner. Många undrar varför den danska kronan är stark – det beror på att den har fast växelkurs som är peggad till euron så att en euro alltid ska motsvara 7,46 danska kronor. Så vad som än händer så ligger den fast och den svenska kronan kan gå lite hur som helst.

Storleken har betydelse

Ett annat skäl till vår svaga krona beror av att den är liten. Och i osäkra tider, som det är nu med krig och ekonomiska bakslag, väljer de som kan en större valuta.

–Jämfört med euron och dollarn är svenska kronan liten och det gör den osäker. Så när läget är osäkert över huvud taget i världen så känns stora valutor tryggare. Dollarn och euron blir att föredra internationellt, och då tappar en liten valuta.

”Damned if you do, damned if you don't”

Det tredje skälet till vår svaga krona är att vi är väldigt räntekänsliga. Detta på grund av vår höga belåningsgrad, inte minst vad gäller bolån. Det blir svårare att höja räntan och det blir svårare om vi höjer räntan, något som gör den svenska kronan mindre attraktiv och mindre värd. Vi ligger efter i räntehöjningarna. Och räntan påverkar både inflationen och valutan genom att en högre ränta ger högre avkastning och därmed högre "pris" på valutan.

–Då vi haft så låg ränta och kunnat öka belåningsgraden så mycket gör det att vi också blir väldigt räntekänsliga – det skapar en osäkerhet internationellt sätt kring hur den svenska ekonomin kommer gå, säger Dahlen.

