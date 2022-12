Dödläge vid gränsen mellan Mexiko och USA

Ett dödläge råder vid gränsen mellan USA och Mexiko. Tusentals migranter väntar på den mexikanska sidan på att de gamla covidreglerna ska slopas. Regler som inte ens tillåter att migranter söker asyl i USA. Under onsdagen är det tänkt att gränsen skulle öppnas igen men högsta domstolen införde under måndagen ett nytt, tillfälligt stopp.



Joe Biden gick till val på att öppna gränsen igen, men har dragit på beslutet länge. I dagarna har nationalgardet kommit till gränsen för att ta hand om alla de tusentals migranter som planerat att passera in i USA under onsdagen.



