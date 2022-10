GW om försvunna Liselotte: ”Allt talar för att det är mord”

Liselotte försvann från sin bostad i centrala Timrå under förra helgen och för en vecka sedan anmäldes hon försvunnen av sin familj.

Sent under fredagen greps och anhölls en man, skäligen misstänkt för människorov och tidigare under veckan skärptes brottsrubriceringen mot mannen. Fynd hade då gjorts som stärkte misstanken om mord.

Under tisdagseftermiddagen hittades en död person i sökområdet i Kramfors där polisen letat efter Liselotte. Identiteten är inte fastställd, men familjen har underrättats om fyndet.

– Jag är ganska säker på att det är hon - allt talar för att det är mord, säger Leif GW Persson.

Se hela klippet i spelaren ovan.