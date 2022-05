Flera nattsvarta klimatrekord: ”Snart är tiden ute”

Klimatet förändras framför våra ögon och människans utsläpp av växthusgaser kommer att värma upp planeten i många generationer framöver. Det konstaterar Världsmeteorologiorganisationen WMO i samband med att FN-organet släpper sin årsrapport " State of the Global Climate 2021 ".



Enligt WMO nådde fyra viktiga indikatorer på klimatförändring globala rekordnivåer förra året: koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, havsnivåhöjningen samt uppvärmningen och försurningen av haven.



Dessutom bekräftas att de senaste sju åren är de varmaste som någonsin hittills har uppmätts i världen – med en global medeltemperatur förra året på omkring 1,11 grader högre än under förindustriell tid. Att 2021 "bara" blev ett av de sju varmaste åren beror enligt WMO på tillfälligt kylande effekter från väderfenomenet La Niña.



Det är bara en tidsfråga innan ännu ett rekordvarmt år hamnar i historieböckerna, enligt WMO.

I klippet ovan kommenterar TV4:s vetenskapsreporter Susanna Baltscheffsky rapporten.