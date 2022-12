Här utses Ukrainas mellovinnare – i skyddsrum i Kiev

Nu har Ukraina utsett vem som ska representera landet i nästa års Eurovision song contest – och tävlingen avgjordes i ett skyddsrum i tunnelbanesystemet under huvudstaden Kiev under lördagskvällen. Vinnaren blev artisten Tvorchi med låten ”Heart of Steel”.



Ukraina vann förra årets Eurovision, men på grund av kriget kommer Eurovision 2023 inte att hållas i vinnarlandet, utan i Liverpool i Storbritannien.



Se hur det såg ut när vinnaren korades i spelaren ovan.