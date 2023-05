Samarbetet växer sig allt starkare.

Ryska kärnvapen ska placeras i Belarus och Aleksandr Lukasjenko uppmanar nu fler länder att ansluta sig till deras union.

– Det kommer att finnas kärnvapen för alla, säger presidenten.

I maj träffades Belarus och Rysslands försvarsministrar Sergei Shoigu och Viktor Khrenin för att skriva på ett avtal om att kunna placera ryska kärnvapen på belarusisk mark.

Att ryska kärnvapen får placeras i Belarus utgör ett ”beslutsamt svar” till ”ovänligt inställda länder”, sa Belarus försvarsminister Chrenin, enligt den belarusiska nyhetsbyrån Belta.

Under det senaste året har Belarus redan tagit emot ryska kortdistansrobotsystem och i slutet av förra veckan uppgav landets president Aleksandr Lukasjenko också att Ryssland redan börjat transportera dit kärnvapen.

”Det är väldigt enkelt”

I ett nytt utspel, som gjordes i en intervju med den ryske statsanslutna journalisten Pavel Zarubin, kommer den belarusiske presidenten med både löften och hot rapporterar Kyiv Independent.

– Det är väldigt enkelt. Unionen mellan Belarus och Ryssland bör gås med i, och det är allt: Det kommer att finnas kärnvapen för alla, säger Lukasjenko i intervjun som publicerats på Zarubins Telegram.

Nato, EU och USA har alla fördömt Rysslands beslut att transportera kärnvapen till sitt grannland. Nato har kallat avtalet för ”farligt och oansvarigt” och EU:s utrikeschef Josep Borrell menar det är ett ”steg som kommer att leda till ytterligare extremt farlig upptrappning.”

ISW: Osannolikt

Enligt en rapport från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, handlar kärnvapenavtalet främst om att cementera Rysslands militära kontroll över Belarus. ISW anser att det fortfarande är ”extraordinärt osannolikt” att Putin kommer att använda de kärnvapen som är utplacerade till Belarus i Ukraina eller någon annanstans.

Lukasjenko ses som Putins närmaste allierade och har under Rysslands anfallskrig låtit ryssarna genomföra attacker mot Ukraina från Belarus. Den senaste tiden har det florerat rykten om att den belarusiske presidenten är dödligt sjuk.