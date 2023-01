Polisen ber nu om ursäkt efter att felaktigt dödförklarat en kvinna i Malmö efter en brand på nyårsafton. Under nyårsdagen fick anhöriga nya besked om att kvinnan lever och polisen ska nu utreda var kommunikationen brast.

– Det är beklagansvärt och oacceptabelt, vi ber väldigt mycket om ursäkt, säger Carolina Adler, sektionschef regionledningscentralen syd.

Polisen fick larm om branden strax efter klockan 18 på nyårsafton. I lägenheten fann räddningstjänsten en skadad kvinna som fördes till sjukhus. Under kvällen fick sedan polisens ledningscentral in uppgifter om att kvinnan dött och skickade ut en patrull för att underätta de anhöriga. Men kvinnan var inte död och under nyårsdagen upptäcktes misstaget. Var kommunikationen gått fel ska nu utredas.



Hör polisen förklara vad som hände i spelaren ovan