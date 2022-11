Trädgårdsmästarens tips: Låt löven ligga kvar

Att kratta bort löven är alltså inte bara hårt arbete, utan dessutom helt onödigt, enligt trädgårdsmästare Lars-Johan Svanström från Varberg.

– Jag tycker det känns som att vi har tappat lite fotfästet i vad löven egentligen gör i trädgården, säger Lars-Johan.

Löven är nämligen proppfulla med näringsämnen som behövs i trädgården.



– Under rabatten, under gräsmattesvålen, har vi matjord. Och allt detta är skapat av att mikroorganismer som lever under matjorden har då brutit ner löv och grenar och andra rester från naturen för att skapa det här odlingslagret, fortsätter Lars-Johan.

I klippet ovan: Trädgårdsmästaren, Lars-Johan ger sina bästa tips för att få den absolut finaste rabatten, och slippa köpa ny planteringsjord på våren.