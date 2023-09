Statsminister Ulf Kristersson hade en på många sätt klassisk regeringsförklaring: ta åt dig äran där det går, och spela ned förväntningarna där du fortfarande inte är i hamn.

Och uppenbart är att regeringen Kristersson har flera utmaningar kvar. När det gäller allt från ekonomin till gängkriminaliteten och säkerhetsläget gällde det dystra konstaterandet: ”Vi lever i en tid av svåra prövningar.”

”Motvind redan i titeln”

Statssekreteraren Per Claréus påpekade nöjt att regeringsförklaringen för första gången fått ett namn, det lagom säljiga: ”Reformkraft i en tid av prövningar”. Motvind redan i titeln med andra ord.

Men en sak är påfallande i regeringsförklaringen: det är väldigt många utredningar som pågår eller ska tillsättas. Det är inte onaturligt för ett politiskt samarbete som vill förändra saker. Men ibland är det också fråga om att fly från interna oenigheter.

Utredningar om att hyra fängelseplatser utomlands eller intiativ för att uppmuntra återvandring är mycket för att blidka Sverigedemokraterna. Samma sak med informationsplikt, den så kallade angiverilagen. Eller den nytillsatta utredningen om tandvård.

”Den stora risken för Tidöpartierna”

På trappan till riksdagen gav Jimmie Åkesson intervjuer. Han tyckte också att det varit mycket utredningar under Tidösamarbetets första år. ”Många av dom kommer att landa det kommande året. Nu väntar skördetid”, sa Åkesson nöjt.

Där finns kanske den stora risken för Tidöpartierna. Det går inte att utreda i all evighet. Och när det gäller flera av utredningarna kan inte alla Tidöpartierna bli nöjda. Ofta står just Liberalerna i opposition till Sverigedemokraterna. Partiledaren Johan Pehrson tyckte att samarbetet varit bra det gångna året. Men mellan skål och vägg säger samtidigt många Liberaler att de hoppas att utredningarna ska döda flera av förslagen.

”Mycket av det SD vill går inte att genomföra av praktiska skäl”, sa en Liberal profil under det obligatoriska glaset vin efter Riksmötets öppnande.



Och där finns den stora risken för Tidöpartierna just nu. I år kommer flera jobbiga frågor tillbaka som en bumerang. Då kan det inte bli skördetid för alla.