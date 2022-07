Semifinalen i Fotbolls-EM mot England som spelas i Sheffield är igång. Redan under den första minuten fick Sverige en målchans, men möjligheten brändes av Sofia Jakobsson.

Efter 32 minuter gjorde Englands Beth Mead matchens första mål och de tog ledningen med 1-0. I början på andra halvlek nickade Lucy Bronze in kvällens andra mål och Sverige låg under med 2-0. Englands tredje mål klackade inhopparen Russo in efter att Lindahl gjort en svettig räddning.



Se matchens andra mål i spelaren ovan.