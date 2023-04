Wagner-soldater: ”Vi sköt alla”

Katja startade förskola för ukrainska barn: ”Ville ta dem in i tryggheten”

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har behovet av hjälp varit stort både för de som är kvar i landet och de som tagit sig till Sverige. Katja Blagodyr driver den ideella integrations- och fredsföreningen Help Ukraine Gothenburg. Även Reach for Changes vd Sofia Breitholtz är med oss.

Läs mer