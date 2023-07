En skådespelarstrejk i Hollywood skulle påverka flera tv-serier som just nu spelas in i Europa.

Det skriver Deadline.

Bland annat nämns ”House of the dragon” som en hotad produktion.



I början på juli kom beskedet att det ännu inte blir någon strejk för det amerikanska skådespelarfacket SAG-AFTRA – i stället fortsätter förhandlingarna. Blir det inget avtal innan den 12 juli är strejk dock fortfarande möjlig. De skulle då ansluta sig till de amerikanska manusförfattarnas strejk i fackföreningen Writers guild of America.

En skådespelarstrejk skulle inte bara påverka amerikanska produktioner. Flera tv-serier spelas just nu in i Europa, bland andra "House of the dragon", "Anfor" och "Industry". Strejken skulle även drabba Kate Winslets drama "The place" och Disneyproduktionen "Doctor Who" är hotad.

Drabbar den amerikanska film- och tv-branschen hårt

Däremot är "The lord of the rings: The rings of power" precis färdigfilmad – så Tolkien-fans kan andas ut. Apple tv+-produktionen "Slow Horses" ska ha slutfört alla scener med huvudrollsinnehavaren och fackmedlemmen Gary Oldman, inför att en potentiell strejk bryter ut.

En skådespelarstrejk skulle drabba den amerikanska film- och tv-branschen hårt, utöver den redan pågående manusstrejken. Om skådespelarfacket beslutar sig för att gå ut i strejk skulle det bli första gången på över sex decennier som två fackföreningar i branschen strejkade samtidigt.