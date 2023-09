Ny ai-teknik ska upptäcka terrorister på gatan

Försvarsorganisationen Nato har tagit fram ett system som kan användas för att hitta vapen och sprängladdningar som döljs i ryggsäckar och under kläder.

Systemet kallas för Dexter (Detection of EXplosives and firearms to counter TERrorism) och är utvecklat av Natos SPS-division (Science for Peace and Security). Dexter använder sig av olika sensorer och kameror som kan upptäcka potentiella hot på till exempel tunnelbanestationer, flygplatser och i andra stora transport- och samlingslokaler.



–Man går, lite som på en flygplats, igenom såna här magneter som skannar av om man har något under kläderna. Så man ska kunna identifiera någon, och då passar det ju att sätta den här Dexter till exempel vid spärrarna till tunnelbanan, förklarar techreporter Evelina Galli.

”En icke-invasiv metod”

Med Dexter kan man alltså identifiera personer som bär på skjutvapen och sprängämnen bland rörliga fotgängare, på avstånd och i realtid. Systemetet ska göra det möjligt att upptäcka hoten diskret, snabbt och utan slumpmässiga kontroller av passagerare eller kontrollpunkter.



–Det kanske inte är så många som tycker att det låter så kul att bli kontrollerad och kartlagd på det här sättet – men forskarna som har gjort Dexter säger också det att, vi har inget intresse av att kartlägga någon och alla ansikten anonymiseras – så man kan ju också säga att det här är ett ganska icke-invasivt sätt att kartlägga personer på, säger Evelina Galli.



Efter tre års forskning genomfördes ett test av prototypen på en tunnelbanestation i Rom som bedömdes som framgångsrikt. Forskarnas förhoppning är att tekniken en dag ska kunna användas som en del i att öka tryggheten i samhället.