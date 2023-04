Dubbla guldspadar till Kalla fakta

Det blev dubbla Guldspadar till TV4:s grävredaktion Kalla fakta när Föreningen Grävande journalister höll sin prisutdelning på lördagen. Reporter Emil Hellerud står bakom både de vinnande granskningarna.

– Det var sagt att det inte skulle vara några aprilskämt här ikväll, men det känns nästan så. Tack så jättemycket, säger han.

Både granskningen "Smutsiga personuppgifter" och "Partiernas hemliga pengar" tilldelades guldspade i kategorierna etermedia riks nyhet och etermedia riks dokumentär.

I “Smutsiga personuppgifter“ avslöjas hur flera stora svenska företag använder personuppgifter som samlats in med hjälp av varumärkesstölder och kan kopplas till misstänkta bedrägerier. C More, Comprocer och Viaplay är några av de företag som avslöjas i Kalla faktas granskning av den smutsiga datahandeln på nätet. Bakom granskningen står Emil Hellerud och Lovisa Thuresson.

I “Partiernas hemliga pengar“ avslöjandes att många partier är beredda att utnyttja kryphål i lagen om redovisning av partibidrag. Efter granskningen så öppnade Kammarkollegiet ett tillsynsärende. Bakom granskningen står Emilia Berggren, Daniel Gökinan och Emil Hellerud.



Sara Recabarren är redaktör på Kalla fakta och gläds åt att det nylanserade format som "Smutsiga personuppgifter" använt har fått ett stort genomslag.

– Det är fanatiskt kul! Vi arbetar nu med både snabbgräv och längre format – och det är kul att se att den här satsning faktiskt har lett till något och att vi uppmärksammas på de här viset, säger hon.

Här kan du se del 1 och del 2 av granskningen ”Partiernas hemliga pengar”.

Här kan du se granskningen ”Smutsiga personuppgifter”

