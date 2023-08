Under natten hittade polisen fem norskor i ett obebott hus i Strömstad – efter ett larm om inbrott. Det visade sig att kvinnorna var på spökjakt. Två unga kvinnor fick lämnas över till norsk polis vid gränsen.

Under natten fick polisen in samtal om ett misstänkt inbrott i en obebodd villa i Hogdal i Strömstad. En inringare ska ha larmat om att flera personer gått in i huset.

Polisen åkte till platsen och anträffade fem unga norskor som tagit sig in i huset. Kvinnorna uppgav för polisen att det går ett rykte i Norge om att huset är hemsökt.

”De ska ha gått runt i huset och skrämt upp varandra” skriver polisen på sin hemsida.

Två av de unga kvinnorna är omyndiga och fick köras till gränsen där norsk polis hjälpte till i ärendet.

Polisen hanterar ärendet som olaga intrång – och en av kvinnorna är även misstänkt för narkotikabrott.