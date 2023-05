Flera kändisar valde att lyfta Karl Lagerfeldts kattkärlek i sina utstyrslar på Met-galan.

En av modevärldens största festkvällar är den årliga Met-galan som hålls på Metropolitan Museum of Art i New York för att samla in pengar till museets kostym- och modeavdelning.

Vid årets upplaga hedrades designern Karl Lagerfeld, långvarig kreativ chef för det franska modehuset Chanel, och klädkoden är rätt och slätt "till Karls ära".

Doja Cat levde upp till sitt artistnamn och kom i en glittrande kattdräkt, komplett med nos. Enligt Billboard rör det sig om en hyllning till Lagerfelds katt Choupette.

Choupette har likt sin framlidne ägare levt ett liv i flärd. Hennes Instagramkonto har 169 000 följare och katten fick enligt sin agent (ja, hon har även en sådan) en inbjudan att medverka vid galan, som hon dock enligt kontot tackade nej till.

Doja Cat var långt i från ensam att välja kattspåret. Skådespelaren Jared Leto var oigenkännlig tills han lyfte av sig katthuvudet på röda mattan, medan en silversprejad Lil Nas X gick runt och jamade.