Vi känner henne främst som artisten som under många år varit en av medlemmarna i Alcazar och som även tävlat i Melodifestivalen fyra gånger. Nu är hon tillbaka på scenen som skådespelare i musikalkomedin "Lysistrate - återkomsten" som under våren går upp på Soppteatern i Stockholm. I kvällens Efter fem pratar Lina Hedlund om att återvända till scenen, men även om sitt engagemang för kulturarbetare under pandemin och initiativet Karantänsessions.



Läs mer