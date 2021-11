Känslorna svämmar över när Ellen berättar om tuffa perioden

I programmet En bondgård mitt i stan försöker tre familjer att styra sina liv i en ny riktning med hjälp av odling. De ska försöka driva upp grönsaker och ha olika sorters djur på sina egna små tomter mitt i villaidyllerna lite utanför Stockholm. Linaoch Eddie har ett eget skäl för att försöka ställa om sin vardag och har jobbat mot det under några år nu.

Efter att Lina gick in i väggen och Eddie fick en hjärtattack insåg paret att det liv som de levde inte var hållbart någonstans.

– När jag fick en hjärtattack, då hade vi jättemycket jobb plus alla andra vanliga problem. Allting kom på en gång. Jag vill inte att det händer igen, säger Eddie.

– Vi kan inte fortsätta att jobba i det här tempot. Det är inte värt det. Ingenting är värt hälsan, säger Lina i programmet.