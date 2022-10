I USA kallas förre president Donald Trump in att vittna under ed om stormningen av Kapitolium, den 6 januari förra året. Inramningen för detta är den så kallade 6-januarikommitténs utredning av Trumps agerade före, under och efter valet.

– Det var ett väntat besked, säger TV4 Nyheternas utrikesreporter Tomas Kvarnkullen.

Samtidigt släpps aldrig tidigare visade bilder från stormningen, som visar händelserna inifrån kongressen.



Där ser man hur demokraternas kongressledare Nancy Pelosi och Chuck Schumer ringer och ber om skydd. Även vice president Mike Pence och republikernas senatsledare Mitch McConnel figurerar i bilderna.



Allt medan dåvarande president Donald Trump avstår från att göra något.

