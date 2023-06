Statsminister Ulf Kristersson (M) skickar den tidigare statsministern och utrikesministern Carl Bildt (M) till Turkiets president Recep Tayyip Erdogans installationsceremoni.

– En mindre sensation, säger TV4 Nyheternas utrikesreporter Johan Fredriksson om beskedet.

På lördag svärs Turkiets president Recep Tayyip Erdogan in för en ny ämbetsperiod. Då väljer statsminister Ulf Kristersson att skicka den tidigare statsministern Carl Bildt (M).

”Jag har givit förre premiärministern Carl Bildt i uppdrag att representera Sverige vid invigningsceremonin av Turkiets omvalde president Erdogan i Ankara i morgon. Ser fram emot att stärkta bilaterala förbindelser med Turkiet”, skriver Kristersson i ett Twitterinlägg.

”Vågade inte kliva in i lejonkulan”

Carl Bildt har tidigare varit EU:s medlare i kriget i Jugoslavien, och var efter Daytonavtalet 1995 så kallad hög representant för det internationella samfundet.

– En mindre sensation. Carl Bildt är ju pensionär och har egentligen ingen position inom den svenska statsförvaltningen på det sättet, säger TV4 Nyheternas utrikesreporter Johan Fredriksson om beskedet.

Det vanliga är att man skickar en representant från regeringen eller riskdagen, menar Fredriksson.

– Vi får se det som att Kristersson själv kanske inte riktigt vågade kliva in i den här lejonkulan och kanske inte kände sig 100 procent inbjuden.

”Carl Bildt har ju fördelen”

Men att det är just Carl Bildt som skickas är ingen slump.

– Carl Bildt har ju fördelen att han under åren som utrikesminister faktiskt, med väldigt stark kraft och ibland mot strömmen, försökte föra in Turkiet under EU:s paraply, säger Fredriksson.

Vidare menar Fredriksson att Bildt tidigare haft en ljus bild av Turkiet och Erdogan.

– Under många, många år så betraktades han som en Turkietvän och kompis till Erdogan.

Även Natochefen Jens Stoltenberg besöker Turkiet i helgen för att närvara då Recep Tayyip Erdogan svärs in för en ny ämbetsperiod. Stoltenberg ska även ha bilaterala samtal, enligt ett pressmeddelande från Nato.

Vid besöket väntas Stoltenberg ta upp Sveriges Natoansökan.