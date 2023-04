De senaste fyra åren har länsstyrelsen fått in över 1 000 anmälningar om djur som far illa – mycket tack vare lagen lex Maja.

TV4 Nyheterna har träffat den ideella föreningen Akutgruppen som bland annat tar han om hemlösa katter.

– Det är viktigt att allmänheten vågar och orkar göra någonting, säger volontären Helena.

Sedan 2019 har över 1 000 anmälningar om djur som far illa kommit in, enligt siffror från Sveriges länsstyrelser som TT tagit del av. Anmälningarna kommer efter att lex Maria gjorde det tillåtet för vårdpersonal att slå larm. Lagen infördes efter att katten Maja svalt ihjäl ensam i sitt hem när hennes ägare lagts in på sjukhus.

Ägaren hade hemtjänst som inte valde att agera med hänvisning till sekretesslagen. Men med lex Maja tillåts nu hälso- och sjukvårdspersonal bryta sekretessen för att slå larm till antingen polisen eller länsstyrelsen.

TV4 Nyheterna har besökt Akutgruppen som är en ideell förening som bland annat anordnar jourhem till katter i väntan på permanenta hem. En av volontärerna som kämpar för djurens rätt är Helena, som tycker att den nya lagen är bra.

– Djuren kan inte tala. De kan inte berätta om de far illa. Det är viktigt att det finns lagar och det är viktigt att allmänhet vågar och orkar göra någonting, säger hon.

”En underbar känsla”

En av personerna från gruppen som tagit emot katter är Jörg.

– Det är jätteberikande. Det är skönt att komma hem och ha katter som verkligen bryr sig om att jag finns. Det är en underbar känsla, säger han.

Det är inte bara katter och hundar som far illa. Enligt länsstyrelsens siffror finns det flera anmälningar som rör kaniner, marsvin, hästar, nötkreatur, höns och sköldpaddor.

Eleonor Fredler, ordförande i Sveriges Veterinärförbund, säger att det fortfarande finns fler steg att ta.

–Vi tycker naturligtvis att lagen är ett steg i rätt riktning, men skulle definitivt vilja se att den skulle vara skarpare, så att det skulle vara en skyldighet att anmäla om man ser ett djur som inte får den vård det behöver eller far illa, säger hon till TT.

