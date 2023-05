Energiföretagen varnar: Smart nät kan ge ännu dyrare el

Svenska kraftnät ska införa en ny och effektivare metod för elöverföring i svenska stamnätet. En testkörning visar att det kan leda till rejält högre elpriser i södra Sverige.

– Samhällsnyttan är kanske större, men är det värt det, frågar sig Magnus Thorstensson på branschorganisationen Energiföretagen till TT.

Elöverföringen i stamnätet ska optimeras genom att tillämpa så kallad flödesbaserad kapacitetsberäkning. Med den metoden ska det bli effektivare att överföra el från olika områden, som mellan Danmark och södra Sverige eller södra Sverige och Norrland.

– Det handlar om en effektivisering av elnätet, att optimera samhällsnyttan, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät till TT.

Dyrare el i södra Sverige

Förslaget innebär enklare överföring – men för vissa områden betyder det dyrare el.

Ett test som Svenska kraftnät gjorde tio veckor under vintern visade att elen blev en miljard kronor dyrare totalt sett för kunderna, och under en enskild vecka var elen 18 procent dyrare i södra och mellersta Sverige (elområde 3 och 4), enligt branschorganisationen Energiföretagen som skickat in sina synpunkter till Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät svarar att man behöver prova systemet över en längre tid för att se den verkliga effekten.

– Vi vill testköra över ett år så vi får med alla årstider. Sen får vi se hur det faller ut, säger Erik Ek.

EU-direktiv

Enligt Magnus Thorstensson som representerar branschens elproducenter via Energiföretagen blir den nya modellen komplex och svårförutsägbar. Han menar att det missgynnar danskarna och kunder i södra Sverige som skulle få priser som mer liknar priserna på kontinenten.

Men en annan förklaring till eltillverkarnas ovilja kan också vara att det blir svårare att optimera vinster över tid med den nya modellen.

Det nya sättet att optimera elöverföringen är en del i ett EU-direktiv som är tänkt att tas i drift våren 2024.