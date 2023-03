Det blev fyra guld, tre silver och fem brons under skid-VM i Slovenien. Under måndagen landade svenska skidlandslaget på Arlanda, där TV4 Nyheterna fick en intervju med VM-drottningen Ebba Andersson.



– Det här är något jag jobbar hårt för länge, men också drömt om länge. Det känns stort för mig, och det har varit två helt fantastiska veckor, säger Ebba Andersson till TV4 Nyheterna.



– Jag håller mina medaljer varmt om hjärtat, säger Ebba Andersson.



– Vi damer fick en välbehövlig dag off från tävling igår. Istället fick vi möjligt att coacha fram grabbarna under deras femmil, det var skönt att få den extra dagen på plats. Att faktiskt få lite tid och utrymme att ta in det hela mästerskapet bjudit på.

Vad betyder framgångarna för din vidare satsning?

– Det betyder att jag vet att får jag en riktigt bra dag kan jag vara den som korsar mållinjen först. Mycket vill ha mer, jag känner att det fortsätter att peppa en, att man är på det spår man önskar. Jag kommer att fortsätta att försöka hålla den kursen.

Vad är hemlighete bakom framgångarna?



– Just det här mästerskapet har många klarat av att vara i sin allra bästa form. Vi har haft förutsättningar till att också få valuta för den form vi haft. Man ska inte sticka under stol med att det är en stor apparat som ligger bakom det som händer i spåret, säger Ebba Andersson.



I spelaren – hör hela intervjun med Ebba Andersson



Läs också: Ebba Andersson tog nytt VM-guld – 53 sekunder före tvåan